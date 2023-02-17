Администрация Ростова поставила на учет 1803 укрытия гражданской обороны

На территории Ростова-на-Дону располагается 1803 укрытия в подвалах жилых домов, в которых могут укрыться 2,7 млн человек, сообщается в документах администрации города. Также в качестве убежища могут использоваться подземные переходы, вместимостью 10,7 тыс. человек.

В Ворошиловском районе 688 заглубленных помещений, в Первомайском — 249, в Советском — 210, в Пролетарском — 185, в Кировском — 174, в Ленинском — 148, в Октябрьском — 102, в Железнодорожном районе — 47.

В администрации на запрос журналистов 161.RU ответили, что двери в укрытия должны быть закрыты на ключ. Ключи хранят представители управляющей компании, объединенной диспетчерской службы, дворник. Информация о том, где находятся ключи, должна быть размещена на двери в помещение укрытия. При эвакуации людям необходимо взять с собой пищу и воду.

Анастасия Назарова