В Тюмени на 20% выросли цены на ритуальные услуги и гробы

За 2022 года цены на ритуальные услуги и изготовление гроба в Тюмени в среднем выросли на 20%, сообщает 72.ru cо ссылкой на специалистов Тюменьстата. Так, если в конце 2021 года вырыть могилу в среднем стоило почти 9,6 тыс. руб., то спустя год – 10,84 тыс. руб.

Средняя стоимость изготовления гроба в декабре 2022 года составила 5,2 тыс. руб., при этом годом ранее – 4,2 тыс. руб.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогу прошлого года смертность в стране снизилась, а показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился до 72,6 года.

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