Правительство расширило функции «Круга добра»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому фонд «Круг добра» сможет обеспечивать медикаментами детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий. Ранее они получали лекарства в рамках программы «Развитие здравоохранения» за счет бюджета.

В перечень входят следующие заболевания: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз и другие болезни.

Фонд также получает финансирование из федерального бюджета. «Круг добра» был создан в 2021 году указом президента России. Он пользуется рядом налоговых и административных льгот. Вчера, 16 февраля, Госдума в первом чтении приняла законопроект об освобождении фонда от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств.

Андрей Сапожников