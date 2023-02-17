Улицу Амундсена в Екатеринбурге продлят до ЕКАД к 2027 году

В Екатеринбурге к 2027 году планируют продлить улицу Амундсена до ЕКАД, чтобы создать новый выезд из Академического района. Как заявил замглавы города по строительству Рустам Галямов, дорогу включили в программу регионального минтранса по развитию транспортного комплекса на ближайшие пять лет.

«Амундсена мы уже дотянули до академии тенниса на улице Академика Парина. Уже заключен контракт на продолжение улицы на участке до ЕКАД. Строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет "РСГ-Академическое"»,- уточнил господин Галямов. По его словам, клеверная развязка на месте соединения с ЕКАД будет построена на средства из областного бюджета, заказчиком выступит минтранс.

В конце прошлого года сообщалось о реконструкции в Академическом районе Екатеринбурге улиц Академика Парина и Академика Ландау. На это планируется потратить 1,7 млрд руб.

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