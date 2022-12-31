На строительство дорог в Академическом районе Екатеринбурга выделят 1,7 млрд рублей

В Академическом районе Екатеринбурге на реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау потратят 1,7 млрд руб. Мэрия объявила три аукциона на поиск подрядчиков, которые выполнят работы. Сведения появились на сайте Госзакупок.

Среди планов — строительство новой дороги на участке улицы Академика Парина, в промежутке от Профессора Матвеева до улицы Чкалова. На работы потратят более 714 млн руб. из городского и областного бюджетов. Предельный срок выполнения работ — до 31 декабря 2026 года.

В постановлении, подписанном главой города Алексеем Орловым, уточняется, что планируемые результаты выполнения работ — создание условий для развития жилищного строительства на территории Академического района города Екатеринбурга за счет обеспечения транспортной доступности застраиваемого района для жителей.

Деньги на строительство будут выделять постепенно. В 2023 году на работы потратят 189 млн руб., в 2024 году — 25 млн рублей, в 2025 году — 108 млн рублей, 2026 год — 391 млн рублей. Контроль исполнения постановления возложен на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова.

На строительство улицы Академика Парина от Вильгельма де Геннина до профессора Матвеева потратят 519 млн руб., а строительство улицы Академика Ландау от Вавилова до профессора Матвеева — 495 млн руб.

Ранее сообщалось, что проект генерального плана Екатеринбурга на период до 2045 года предполагает строительство трамвайной линии в район Академический: по ул. Серафимы Дерябиной — ул. Вильгельма де Геннина и строительство линии в район Солнечный по ул. Лучистая.