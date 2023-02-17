«Авито»: в 2022 году россияне чаще всего снимали однокомнатные квартиры

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» отметили, что в 2022 году по всей России наибольшим спросом для аренды пользовались однокомнатные квартиры (53,4% всего объема рынка). Менее популярными оказались «двушки» (29,4%), студии (10,7%) и трехкомнатные квартиры (6%).

По данным «Авито», стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в годовом выражении подорожала на 26% и 25% соответственно. Самый значительный рост цен на аренду зафиксирован в сегменте четырехкомнатных квартир — за год они подорожали на 60%.

Средняя стоимость аренды квартиры в России — 23 тыс. руб. «"Однушки" за год ни в одном городе не подешевели, а только выросли в цене. И сильнее всего за год подорожали в Воронеже (30%), Ставрополе (30%), Иркутске (29%) и Краснодаре (28,6%)»,— говорится в пресс-релизе «Авито» (есть у «Ъ»). Регионы с самой дорогой недвижимостью для аренды — Москва, Сочи, Московская область и Санкт-Петербург.

14 февраля сервис «Авито Недвижимость» сообщил, что в январе 2023 года в Москве быстрее всего продавались квартиры-студии.

Андрей Сапожников