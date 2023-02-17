В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника военкомата в Уфе

Сегодня в Калининском райсуде Уфы начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Он обвиняется в получении взятки за выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Защита подозреваемого ходатайствовала об отложении судебного разбирательства для ознакомления с материалами дела. Судья Тимур Хасанов назначил следующее заседание на 7 марта.

По версии следствия, Константин Выропаев с апреля 2019 по 2022 год получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера в значительном размере» за незаконные действия по освобождению от призыва на военную службу молодых людей. Он организовывал прохождение медицинского освидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений.

Посредником между Константином Выропаевым и желающими получить освобождение от призыва дважды выступала супруга обвиняемого Анжелика Выропаева. Сегодня судья Калининского райсуда Уфы Нафиса Сафиуллина приговорила ее к трем годам условно и штрафу в 510 тыс. руб., признав виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Венера Хисамова

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