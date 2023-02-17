Порядка 5 тысяч медработников Удмуртии получили новые социальные выплаты

В Удмуртии социальные выплаты медицинским работников получили порядка 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба минздрава республики. Размер начислений составляет от 4,5 до 18,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко отметила, что количество получающих выплаты медработников может увеличиться. В настоящее время в перечень организаций, чьи работники имеют право на данное начисление, включено 57 учреждений.

«Сейчас поданы реестры на участковых терапевтов и педиатров, фельдшеров, врачей и других сотрудников скорой медицинской помощи, сотрудников ФАП, средних медработников, которые работают на участках, а также на узких специалистов территориальных поликлиник. В ближайшее время мы ждем разъяснений от минздрава России, после чего те категории, которые дополнительно войдут в этот перечень, будут также поданы в реестры, и медицинские работники получат все выплаты в полном объеме с начала года»,— рассказала госпожа Петренко.

Напомним, выплата с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения (за исключением руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства), а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.