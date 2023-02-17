Правительство Башкирии намерено не допустить банкротства ВНЗМ

Правительство Башкирии намерено не допустить банкротства ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ). По итогам совещания было принято решение сформировать пул новых объектов на подрядные работы и реализовать непрофильные активы компании, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Финансово-экономическое состояние «ВНЗМ» стало постепенно ухудшаться с 2020 года, одна из основных причин — неисполнение договорных обязательств контрагентом. Глава Башкортостана и правительство республики определенные меры по стабилизации работы компании уже приняли, продолжаем искать новые возможности. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие работало», — заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Компания имеет обязательства по выплате зарплаты перед 2,2 тыс. работников на 340 млн руб. В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии возбудил производство по делу о банкротстве ВНЗМ. В ВНЗМ основной причиной финансовых трудностей называют задолженность АО «Роспан интернешнл» в размере 5,2 млрд руб. В настоящее время эта сумма взыскивается в арбитражном суде.

Влада Шипилова

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