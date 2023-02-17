Незаконный оборот золота на 137 млн рублей пресекли в Хакасии

Сотрудники полиции совместно с УФСБ Хакасии пресекли незаконную реализацию природного золота в крупном размере. По уголовному делу (ч. 4 ст. 191 УК РФ) задержан 37-летний житель Красноярска. Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Предварительно установлено, что подозреваемый в период с декабря 2020 года по январь 2022-го осуществил незаконные добычу и сбыт 33,5 кг природного золота на сумму 137,4 млн. руб. Правоохранители устанавливают обстоятельства дела.

В январе 2023 года Абаканский горсуд Республики Хакасия приговорил обвиняемого в попытке продажи крупной партии золота к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно и штрафу 150 тыс. руб. Мужчина был задержан с поличным при попытке продать 11 кг природного золота на сумму 35 млн руб.

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Лолита Белова