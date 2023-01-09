В Хакасии осужден мужчина за незаконный сбыт крупной партии природного золота

Абаканский горсуд Республики Хакасия приговорил обвиняемого в попытке продажи крупной партии золота к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно и штрафу 150 тыс. руб.

Мужчина 1977 года рождения был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ в 2022 году. Он пытался продать 11 кг природного золота на сумму 35 млн руб.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Мужчина полностью признал вину в преступлении и оказывал содействие следствию. Золото, которое он пытался продать, обращено в доход государства.

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Лолита Белова