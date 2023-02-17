Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 44-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серовского городского округа (Свердловская область) Геннадий Касаткин. В пресс-службе администрации уральского города сообщили, что 17 января он получил смертельное ранение во время боев по освобождению Артемовска в ДНР.

Геннадий Касаткин родился в пос. Восточный. Окончил девять классов в Серовской детской школе-интернате.

Прощание с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер» состоится сегодня, 17 февраля, в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на ул. Карбышева, 15А.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал о других бойцах ЧВК «Вагнер» из Свердловской области, погибших в боях за Артемовск. В том числе сообщалось о гибели 26-летнего Виталия Михайлова из Серова.

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