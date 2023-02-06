Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе боев за Артемовск

В ходе специальной военной операции во время боев по освобождению Артемовска погиб 26-летний боец ЧВК «Вагнер» из Серова (Свердловская область) Виталий Михайлов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Виталий Михайлов после окончания школы №7 поступил в Серовский Политехнический техникум на специальность слесаря. Портал Е1.ru сообщает, что ранее уралец был дважды судим. В последний раз – за сбыт наркотиков в крупном размере. Вину он не признал, однако обжаловать приговор он не сумел. По данным издания, в ЧВК «Вагнер» он вступил из колонии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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