Большинство депутатов Башкирии перестанут публиковать сведения о доходах

Спикер Курултая Константин Толкачев сообщил, что с 1 марта, когда вступит в силу федеральный закон, освобождающий депутатов от декларирования доходов, парламентарии перестанут ежегодно публиковать сведения о доходах. Декларации будут подаваться только после избрания или передачи депутатского мандата в течение четырех месяцев, а также в случае совершения в течение года крупных сделок (сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги за предшествующие три года). Изменения, по словам Константина Толкачева, касаются депутатов, исполняющих свои полномочия не на постоянной основе, без отрыва от основного места работы.

Для депутатов, получающих зарплату из бюджета, ежегодный порядок подачи сведений о доходах не меняется.

Аналогичным образом изменения коснутся депутатов горсовета Уфы.

Влада Шипилова

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