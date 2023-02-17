19% жителей Ижевска не хотят подарков на 23 февраля

В столице Удмуртии 19% опрошенных мужчин не хотят подарков на 23 февраля. При этом фактически без презентов к Дню защитника Отечества останется 30%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Однако из числа тех, кто хотел бы получить подарок, 11% рассчитывают на деньги, на нематериальные презенты — 17%, не против новой одежды и аксессуаров — 10%. О новом телефоне и парфюмерии говорят 5% опрошенных, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 12% считают, что желать нужно автомобиль. Любому подарку на 23 февраля будут рады 4% мужчин в Ижевске.

Обычно на День защитника Отечества 21% преподносят одежду или аксессуары, парфюмерию — 18%, сувениры — 11%. Еще 8% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда», а проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%.