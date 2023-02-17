«Мотив» повысит цены на сотовую связь

Сотовый оператор «Мотив» начал уведомлять абонентов о росте цен на услуги связи, пишет Е1.ru. Так, жители Уральского федерального округа (УрФО) стали получать сообщения, в которых сказано, что абонентская плата вырастет на 40 руб.

В пресс-службе «Мотива» информацию о повышении цен «Ъ-Урал» подтвердили, отметив, что оно не превышает уровень инфляции в России по итогам 2022 года. Повышение цен произойдет 14 марта.

«Затраты на новое строительство и модернизацию существующей инфраструктуры в прошлом году существенно возросли, в связи с чем компания вынуждена пересматривать стоимость услуг. Во всех тарифах повышение цен проходит по-разному»,– пояснил сотовый оператор.

Ранее о повышении абонентской платы клиентов начали уведомлять «Мегафон» и Tele2. Рост цен на тарифы составил от 30 до 60 руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте