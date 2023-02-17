«Обсуждение перевода стрелок – это бессмысленное хождение по кругу»

Депутаты Госдумы разработали законопроект о возврате в России перехода на летнее и зимнее время. Об этом в телеграм-канале рассказал зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, возвращение к переводу стрелок требуется для рационального использования светлого времени суток. Депутат считает, что сейчас световое время используется на 16-58% хуже, чем когда действовал переход. Профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов считает, что ничего, кроме дискомфорта ДЛЯ людей, перевод часов не приносит.



Василий Власов

Фото: предоставлено автором

«Для всех живых организмов на планете изменение годичной активности в соответствии с годичным ритмом освещенности – это естественная вещь. Главная особенность этого ритма состоит в том, что он плавный и непрерывный, в нем нет скачков. Поэтому сравнивать естественные процессы с искусственными чрезвычайно сложно.

Необходимость перевода стрелок всегда объяснялась сугубо экономическими соображениями. Попытки рассчитать экономическую пользу от перехода на зимнее и летнее время существовали всегда. Но доказать ее никогда никому не удавалось.

Вопрос влияния сезонного времени на самочувствие людей изучен достаточно хорошо. Люди испытывают дискомфорт в период перехода на зимнее время и наоборот. Казалось бы, небольшой сдвиг – всего на час – но он на несколько дней или даже недель влияет на комфорт людей, выбивает их из колеи. Серьезных проблем со здоровьем у людей не возникает, но в отсутствие экономической пользы это неудобство, конечно же, становится решающим. Поэтому от перевода стрелок и отказались.

Надеюсь, что сезонное время все-таки не вернут. Хотя если его не вернут, то мы раз за разом будем возвращаться к обсуждению этого вопроса, это будет бессмысленным хождением по кругу».

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