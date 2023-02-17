Алексея Гордеева заочно судят на Украине за признание Донбасса

На Украине Шевченковский районный суд города Черновцы начал рассмотрение уголовного дела против вице-спикера Госдумы, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом узнал “Ъ”, изучив Единый государственный реестр судебных решений Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-спикеру, как и ряду других депутатов Госдумы, украинское правосудие вменяет обращение к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификацию соответствующих договоров в феврале 2022 года. Это местные правоохранители расценивают как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины, вплоть до пожизненного заключения).

По данным “Ъ”, уже семь российских парламентариев (в их числе депутат от Липецкой области Николай Борцов) заочно получили в украинском суде по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В качестве доказательств наступивших последствий суд приобщал к делам сообщения украинских и западных СМИ, а также фото- и видеоматериалы из интернета о «совершении военных преступлений». Согласно информации Единого госреестра судебных решений Украины, в Черновцах началось рассмотрение еще как минимум трех похожих уголовных дел против депутатов Госдумы, в том числе в отношении Алексея Гордеева.

Если отталкиваться от содержания уже вынесенных приговоров, заочно осужденными на Украине в перспективе могут оказаться практически все депутаты Госдумы РФ. Производства по ним рассматривают суды в западных регионах Украины. К примеру, 23 января Служба безопасности Украины заявила о направлении в суды обвинительных актов против еще 55 российских парламентариев, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Расследованием, по данным СБУ, занимались ее сотрудники в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Рассмотрение первых дел в этих регионах назначено на начало марта.

Андрей Цветков