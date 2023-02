МИД Украины заподозрил Financial Times в дезинформации «в интересах России»

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал интервью бывшего премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы газете Financial Times (FT), в котором говорится о «незаконной контрабанде оружия, людей и товаров из Украины». Господин Николенко назвал материал «очередной дезинформацией» в «интересах России» и потребовал от издания провести редакционное расследование.

Упомянутое интервью вышло 6 февраля. В нем госпожа Гаврилица, тогда еще занимавшая пост премьера, сказала, что в Молдавии «отмечается рост» торговли оружием, людьми и товарами. Эти ее слова приводятся в косвенной речи, напрямую об Украине она не говорит. «Мы не хотим стать страной, где увеличиваются угрозы безопасности или где растет... торговля людьми или незаконная контрабанда»,— сказала она.

FT пишет, что «незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была главным опасением для стран Евросоюза (ЕС) после вторжения России». Эта проблема якобы усугублялась «огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев», а также увеличением числа людей, желающих покинуть Украину. В ответ Брюссель создал в Молдавии «центр поддержки» в попытке «отслеживать и пресекать попытки торговли людьми». Благодаря этому, по словам Натальи Гаврилицы, удалось добиться успеха в прекращении торговли оружием и людьми, но инициативе «нужна дополнительная поддержка», чтобы контрабанда не росла. Молдавский премьер рассчитывала обсудить с ЕС, «можно ли помочь Молдавии укрепить безопасность ее границ».

Представитель украинского МИДа отметил, что нет цитат, в которых экс-премьер Молдавии говорила бы о фактах контрабанды оружия или ее росте. По мнению Олега Николенко, слова госпожи Гаврилицы «не соответствуют названию материала Financial Times», а автор статьи не приводит никаких доказательств самой контрабанды оружия. Кроме того, по словам господина Николенко, Киев не получил от молдавской стороны «никакой подтвержденной информации или конкретных фактов» о контрабанде из Украины.

Он также обратил внимание, что в 2022 году этот же автор опубликовал «подобную статью, в которой также манипулировал темой предполагаемой контрабанды оружия из Украины». Речь идет о Генри Фое, который в июле прошлого года в соавторстве с еще двумя журналистами, один из которых был украинским, написал о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Киеву. Украинский Forbes тогда заявил, что «по поводу качества этого материала есть немало сомнений», и назвал эту статью «одним из элементов российской пропаганды». К новому материалу FT у МИД Украины те же претензии.

«Этот материал из Financial Times — очередная дезинформация. Ее цель — дискредитация международной военной помощи Украине. Россия вкладывает многочисленные ресурсы на предотвращение поставок западного оружия нашей стране после новой российской армии. Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить страх Запада, что оружие, передаваемое Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки преступных элементов… Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, которые имеют все признаки дезинформации в интересах России»,— написал господин Николенко в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лаура Кеффер