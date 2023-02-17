Милые бронятся

Имущественным комплексом ПАО «Мотовилихинские заводы», который выставлен на торги в рамках банкротства общества, заинтересовалось предприятие из Татарстана. Речь идет об АО «Ремдизель», представители которого по некоторым данным в конце прошлого года посетили производство машхолдинга. «Ремдизель» ранее входил в структуру «КАМАЗа», сейчас, по данным СМИ, контролируется экс-сотрудницей этой компании Людмилой Трейстман. Эксперты считают, что «Мотовилиха» является привлекательным активом из-за большого объема Гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В декабре прошлого года ПАО «Мотовилихинские заводы» посетила делегация АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан), рассказали „Ъ“ несколько источников, близких к артиллерийскому заводу. Они предполагают, что представители предприятия обсуждали возможность приобретения имущественного комплекса машхолдинга, который сейчас выставлен на торги в рамках банкротства ПАО. «Думаю, если интерес действительно есть, то актив будет выкуплен по минимальной цене, которая определена документацией, регламентирующей проведение торгов»,— сказал источник.

В «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех», является основным кредитором МЗ) сведения «Ъ-Прикамье» о визите представителей «Ремдизеля» не подтвердили, но и не опровергли. С представителями АО «Ремдизель» связаться не удалось. На звонки по номеру специалиста, ответственного за взаимодействие со СМИ, никто не ответил.

Единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы» находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение».

Ранее структуры «Ростеха» рассматривали вариант выхода из конкурсного производства через замещение активов, но затем отказались от этого варианта.

В прошлом году конкурсный управляющий объявил закрытые торги по реализации имущественного комплекса должника с начальной ценой лота 9,24 млрд руб. В итоге они не состоялись из-за отсутствия заявок. Следующие торги, перед которыми цена актива была снижена на 1 млрд руб., также были признаны не состоявшимися по аналогичным причинам. Сейчас, согласно ФЗ «О банкротстве», конкурсный управляющий должен объявить торги в форме публичного предложения, в ходе которых начальная цена лота будет снижаться.

АО «Ремдизель» является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». По данным открытых источников, сейчас компания занимается ремонтом грузовиков, гусеничных тягачей, а также разрабатывает и производит автомобильную технику различного назначения. Так, «Ремдизель» изготавливает бронеавтомобили семейства «Тайфун» на базе «КамАЗ» и «Урал», в прошлом году предприятие представило бронеавтомобиль «Ахмат». По итогам 2021 года компания отчиталась о доходах в размере 369,9 млн руб. и чистой прибыли свыше 79 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», структура владения АО «Ремдизель» не раскрывается с 2017 года. Тогда 100% общества принадлежали столичному ООО «ССК». 99,95% долей в этой компании контролируется бывшей телеведущей телеканала КамАЗа Людмилой Трейстман, которую татарстанские СМИ до сих пор называют бенефициаром АО «Ремдизель». Также госпожа Трейстман владеет ООО «САК» и ООО «Энергетическое партнерство». До 2012 года «Ремдизель» входил в структуру КамАЗа. По информации интернет-газеты «Бизнес Online», предприятие в ближайшее время может вернуться в структуру холдинга. Но на АО «Ремдизель» эти данные опровергли.

Экс-директор «Мотовилихи» Иван Костин, который возглавлял завод по ремонту двигателей КамАЗа с 1987 по 1995 год, убежден, что имущество предприятия является привлекательным активом из-за наличия гособоронзаказа. «Когда в начале двухтысячных я возглавлял завод, то ГОЗ практически не было, мы добивались его,— вспоминает господин Костин,— тогда ситуацию спасали зарубежные заказы, прежде всего сотрудничество с Индией». Эксперт отмечает, что сейчас «Мотовилихинские заводы» обеспечены гособоронзаказом на длительное время. «А ГОЗ — это здорово, это стабильность в развитии»,— резюмировал Иван Костин.

Дмитрий Астахов