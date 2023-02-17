Татарстан набрал налогов

Татарстан в прошлом году почти две трети собранных налогов (812 млрд руб. из 1,26 трлн руб.) направил в федеральный бюджет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Как объясняют эксперты, доходы страны, и Татарстана в частности, росли из-за рекордных цен на сырье весной, однако затем «после введения нефтяного эмбарго бюджет начал терять доходы». Они полагают, что уже в этом году налоговые поступления в бюджет республики могут сократиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году на территории Татарстана было собрано налогов на 1,26 трлн руб. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала статистику ФНС. В эту сумму включены все поступления, администрируемые налоговыми органами, за исключением страховых взносов во внебюджетные фонды (также не учитываются ввозной НДС и таможенные пошлины). По итогам 2021 года общие налоговые поступления с территории республики составили 1,12 трлн руб. Таким образом, в прошлом году сумма собранных налогов в регионе выросла на 13%, или 145,2 млрд руб.

Из общей сумму Татарстан 812 млрд руб. направил в федеральный бюджет, а налоговые поступления в консолидированный бюджет республики (казна региона и бюджеты муниципалитетов) достигли 450,1 млрд руб. Таким образом, объем поступлений в бюджет РФ вырос на 4,6%, или всего на 36 млрд руб. (В 2021 году было 776 млрд руб.). Сумма налоговых поступлений в региональные бюджеты увеличилась на 109,3 млрд руб. — с 340,8 млрд руб., то есть на 32,1%.

По росту объема налоговых поступлений Татарстан оказался на десятом среди всех субъектов РФ. Так, в Иркутской области сумма собранных налогов выросла на 1,39 трлн руб., в Ямало-Ненецком Автономии округе — на 587,6 млрд руб., в Ханты-Мансийском — на 531,6 млрд руб., в Сахалинской области — на 250,5 млрд руб., в Московской — на 181,5 млрд руб., в Москве — на 179,2 млрд руб., в Пермском крае — на 163,8 млрд руб., в Коми — на 155,1 млрд руб., в Якутии — на 153,8 млрд руб.

В целом налоговые сборы в консолидированный бюджет РФ в 2022 году увеличились к предыдущему году на 17,7% — до 33,6 трлн руб., отмечается в исследовании. Сборы выросли в абсолютном большинстве регионов, а сокращение налоговых поступлений отмечалось лишь в каждом пятом субъекте.

«Весной на фоне рекордных цен на сырье, сохраняющегося спроса на российские энергоносители и слабого рубля казна с избытком пополнялась налогами со стороны нефтегазового сектора, демонстрировавшего огромные прибыли. Однако затем спрос на российские нефть и газ стал сокращаться, а рубль укрепился, в результате налоговая база начала уменьшаться»,— отмечают в FinExpertiza. В итоге если к концу первого квартала налоговые сборы накопленным итогом превосходили прошлогодние примерно на 39%, то в конце года этот темп снизился более чем вдвое.

Почти три четверти всего налогового прироста (72%) обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Его сборы в РФ увеличились на 3,6 трлн руб., до 11 трлн руб. В результате доля НДПИ в структуре всех налоговых доходов страны в 2022 году достигла трети. Дополнительный 1 трлн руб. налоговых поступлений (20% от общего прироста) принес внутренний НДС. Его сборы выросли до 6,5 трлн руб. На 787 млрд руб. увеличилась сумма НДФЛ (сборы составили 5,6 трлн руб. без учета «федеральной части» налога). Также на 676 млрд руб. было собрано больше налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД). Его общие сборы составили 1,7 трлн руб.

«После введения нефтяного эмбарго бюджет начал терять доходы, что происходило на фоне роста государственных расходов»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. Она подчеркивает: что «нефтегазовые доходы играют критически важную роль для сохранения бюджетной стабильности в условиях сокращения ВВП». «В этой ситуации государство с 2023 года повысило сырьевые налоги. Обсуждается разовый взнос из рентных прибылей крупнейших предприятий. Очевидно, что власти будут искать и другие решения для восполнения бюджетного дефицита»,— подчеркивает госпожа Трубникова.

Напомним, власти Татарстана прежде выражали удовлетворение тем, как исполнялся бюджет региона в прошлом году. Законопроект бюджета Татарстана на 2022 год изначально предусматривал дефицит 24 млрд руб. Однако в июле он был увеличен до 37,1 млрд руб. В конце сентября Госсовет повторно откорректировал финансовый документ. В результате прогнозируемые доходы составили 405,3 млрд руб., расходы — до 414,8 млрд руб. Дефицит сократился до 9,5 млрд руб. А в конце декабря ожидаемые доходы уже выросли до 450,8 млрд руб., расходы — до 466,8 млрд руб. В итоге дефицит увеличился до 16,1 млрд руб.

Такое значительное увеличение параметров бюджета удалось достичь за счет роста поступлений налога на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли. Согласно отчету Счетной палаты Татарстана, «на положительную динамику налоговых доходов оказало влияние изменение ценовой конъюнктуры на стратегические для республики товары, в частности, на нефть». Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин указывал, что если сначала республика «финансировала только первоочередные расходы», то теперь исполняет «все программы полностью».

В то же время на 2023 год доходы республики были утверждены законом о бюджете в размере 343,8 млрд руб., из которых 61,8 млрд руб. составят безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы утверждены в размере 371,08 млрд руб. Дефицит прогнозируется в размере 27,1 млрд руб. «2023 год будет тяжелый, непростой, хуже, чем текущий. По крайней мере, такие прогнозы есть»,— говорил „Ъ“ глава комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая обращает внимание, что доходы бюджета Татарстана в 2022 году выросли на 27% в сравнении с предыдущим годом. «В основе региональных доходов РТ прежде всего налог на прибыль (246,9 млрд руб.), налоги на имущество (40 млрд руб.), доходы от использования государственной и муниципальной собственности (16 млрд руб.)»,— говорит она. В то же время она обращает, что «расходы РТ возросли сильнее – на 35%». «С этим связан умеренный дефицит бюджета. Так, на 76% возросли расходы на общегосударственные вопросы, на 34% — на национальную экономику, на 40% — на образование»,— указывает эксперт. По ее словам, в 2023 году «предполагается некоторое снижение доходов республики».

Кирилл Антонов