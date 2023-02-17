Как ЦБ борется с манипулированием

За 13 лет борьбы с манипулированием рынком ценных бумаг Банк России выявил более 130 случаев таких операций, за последние пять лет — до 13–14 в год. Речь идет об инцидентах, дошедших до стадии направления предписаний и информирования правоохранительных органов.

Согласно статистике, размещенной на сайте ЦБ, случаи охватывают весь спектр направлений финансового рынка — операции с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, а также сделки с валютой и срочными инструментами. В манипуляции используются ценные бумаги как крупных компаний (например, «РусГидро», «Распадская» и т. д.), так и менее ликвидных («Саратовэнерго», «Пермэнергосбыт» и т. п.). Иногда в неправомерных действиях участвуют целые группы — от двух до нескольких десятков человек (либо используются их счета).

Сроки выявления таких случаев довольно длительные, расследование инцидентов редко занимает меньше года. Однако постепенно они сокращаются. В частности, на случаи, выявленные в прошлом году, регулятор, как правило, тратил год-полтора. В предыдущие четыре года процесс занимал более длительное время: нередко раскрытие случаев занимало три-пять лет.

С начала 2023 года был выявлен пока лишь один случай манипулирования. Два физических лица совершали операции с фьючерсными контрактами по предварительному соглашению с октября 2021 года по июль 2022 года.

Дмитрий Михайлович