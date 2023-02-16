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Ярославец вернулся из украинского плена

Ярославский контрактник Максим Коновалов вернулся из украинского плена. Об этом сообщил портал 76.ru. Кадры с участием ярославца опубликовал ряд информационных агентств.

Фото: скриншот видео возвращения российских военных

Фото: скриншот видео возвращения российских военных

Максим Коновалов в 2022 году стал героем видеосюжетов ярославских телеканалов, сообщивших об отъезде жителей региона в зону специальной военной операции. Коновалов рассказал, что сам решил заключить контракт. Спустя некоторое время в сети появилось видео, где ярославец находится в плену.

Как сообщило Минобороны России, всего из плена возвращен 101 человек.

Антон Голицын

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