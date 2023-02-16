«Продимекс» обжалует решение ФАС о сговоре при продаже сахара

ООО «Продимекс» (основное юрлицо крупнейшего производителя сахара в России с ключевыми активами в Черноземье) направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконным решения ведомства от 8 ноября. Иск принят к производству, заседание назначено на 13 марта. Третьими лицами в деле выступают ООО «Лента», ООО «Ашан» и ООО «Розница К-1» (сибирская торговая сеть «Мария-Ра»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оспариваемым решением ведомство признало компанию нарушившей закон «О защите конкуренции»: по мнению ФАС, «Продимекс» незаконно координировал деятельность сетей Auchan, «Лента» и «Мария-Ра» на рынке белого сахара категории «Экстра» торговой марки Naturiqa, что «привело к установлению и поддержанию розничных цен» на этот товар. Такой сахар выпускается на воронежском Перелешинском сахарном комбинате. При этом «Продимекс» самостоятельно прекратил «незаконную координацию», говорится в решении.

Речь идет о периоде ажиотажа на рынке сахара весной 2022 года. Внеплановую проверку «Продимекса» ФАС провела 17 марта — после изучения цен на сахар Генпрокуратурой. Антимонопольщики осмотрели территорию и помещения компании, изучили документы и другие «предметы», скопировали данные с рабочих компьютеров и отправили ряд запросов. К разбирательству сначала привлекли сети «Магнит» (АО «Тандер»), «Азбука вкуса» (ООО «Городской Супермаркет»), ООО «Вкусвилл», ООО «Метро Кэш Энд Керри», «Пятерочка» и «Перекресток» (ООО «Икс 5 Ритейл Групп»), ООО «Гиперглобус» — они якобы могли знать обстоятельства «сговора», который затрагивал их интересы. Но впоследствии эти юрлица исключили из разбирательства, посчитав непричастными.

«ООО “Продимекс” осуществляло рассылку розничных цен на сахар торговой марки Naturiqa в адрес торговых сетей с указанием сроков установления данных цен, а также осуществляло контроль за соблюдением ими розничных цен с целью выравнивания их уровня»,— установила комиссия ФАС. Чиновники нашли в переписках доказательства того, что сети просили «Продимекс» повлиять на конкурентов для повышения у них розничных цен. Также компания якобы информировала сети о будущих розничных ценах у конкурентов и направляла письма, после которых цена на Naturiqa в Auchan, «Ленте» и «Марии-Ра» якобы менялась. Из переписки следует, что контрагенты «Продимекса» даже предъявляли ему претензии из-за цен конкурентов. Так, представители «Марии-Ра» 22 февраля отправили сотрудникам «Продимекса» сообщение «Добрый день, а что же такая низкая цена?» со скриншотом онлайн-магазина «Ленты».

В «Продимексе» возражали, отмечая, что «в рамках сложившихся длительных партнерских отношений» компания могла по запросу одной сети предоставить открытые данные о ценах в других. Но ФАС отклонила этот и другие доводы компании.

Впрочем, широкий круг потребителей ситуация затронуть не могла. В «Продимексе» подчеркивали, что под торговой маркой Naturiqa реализуется не социально значимый товар, а сахар категории «Экстра»: «Сахар бренда Naturiqa не является тендерной позицией, то есть не выставляется на еженедельные торги розничными сетями. Стоимость сахара марки Naturiqa выше, чем стоимость сахара социально значимой категории ТС2. Доля продаж марки Naturiqa в среднем составляет около 3% от продаж сахара категории ТС2 в розничные сети и около 0,5% от общего количества продаж сахара ООО “Продимекс”». В компании поясняли, что сахар более высокого качества имеет большую себестоимость по сравнению с массовым продуктом, а его реализация в торговые сети «имеет свои особенности».

Олег Мухин