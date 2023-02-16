Топ-менеджера УЗГА подозревают в пьяном ДТП в Москве

Заместитель директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Голованов на Московской кольцевой автодороге (МКАД) влетел на автомобиле «Шкода» в ограждение на трассе, попытался скрыться от сотрудников полиции и еще раз влетел в ограждение, сообщил telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел в районе ТЦ «Мега Теплый Стан».

Сотрудники ДПС составили на топ-менеджера УЗГА протокол за вождение в нетрезвом виде. Во время заполнения документов полицейским Голованов проявлял неадекватное поведение. «Пытался выбить локтем стекло и показывал факи»,— говорится в сообщении telegram-канала.

УЗГА расположен в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов.

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Василий Алексеев