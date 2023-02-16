Мэрия не подтвердила бронирование

Планы ООО Специализированный застройщик «Глобал девелопмент» (аффилировано с застройщиком ЖК The Prime) по строительству гостиничного комплекса высотой 34 этажа на Комсомольской улице в Уфе натолкнулись на противодействие со стороны администрации города. В прошлом году застройщик обратился в мэрию за выдачей разрешения на строительство, но ему было отказано. Мэрия сочла, что проект не соответствует ряду требований по допустимой высотности, минимальному расстоянию до существующих жилых домов. По жалобам застройщика ФАС России обязала еще раз рассмотреть заявление компании, однако администрация подала иски в арбитражный суд Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрация Уфы оспаривает решения и предписание ФАС России по двум жалобам ООО СЗ «Глобал девелопмент», связанных с отказом на выдачу разрешения на строительство 34-этажного гостиничного комплекса на Комсомольской улице.

Как следует из материалов ФАС, в сентябре прошлого года «Глобал девелопмент» подал заявление в администрацию Уфы о выдаче разрешения на строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой. Объект компания планирует построить на двух смежных участках общей площадью 2,2 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования участков — для гостиничного обслуживания. Застройщик их арендует с правом последующего выкупа, указано в решении антимонопольной службы. В октябре мэрия отказала компании в выдаче разрешения из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства. По мнению администрации, строительство невозможно без заблаговременного объединения смежных участков, высотность планируемого здания значительно превышает разрешенную в соответствии с правилами землепользования и застройки Уфы, в связи с чем проект требует проведения госэкспертизы. Также застройщиком не были соблюдены нормативы градостроительного проектирования в части расстояний от окон жилых домов до фасадов проектируемой высотки (не менее 30 м), нет утвержденного проекта планировки и застройки. Кроме того, договоры аренды участков не предусматривают строительство и реконструкцию гостиничного комплекса, отметили в мэрии.

ООО «Специализированный застройщик “Глобал девелопмент”» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Основной владелец — Елена Тулеганова, которой также принадлежит ООО «Специализированный застройщик “Проспект”» (возводит ЖК The Prime на проспекте Октября, на месте бывшего ночного клуба «А-кафе»).

«Глобал девелопмент» не согласился с отказом и подал жалобу в УФАС по Башкирии, которое перенаправило ее в ФАС России. По мнению заявителя, мэрия предъявила неправомерные требования. Компания просила отменить решение об отказе в выдаче разрешения на строительство и повторно рассмотреть ее заявление.

Комиссия ФАС признала жалобу частично обоснованной. В частности, расстояние от окон многоквартирного дома до фасада проектируемого объекта составляет 40 м, а объединения смежных участков с одним видом разрешенного использования не требуется. Предписание антимонопольное ведомство не выдало.

В январе «Глобал девелопмент» подал вторую жалобу в ФАС, в которой указал, что мэрия в январе текущего года повторно отказала в выдаче разрешения на строительство без мотивированного обоснования. Комиссия вновь признала жалобу обоснованной, выдала городу предписание об отмене решения об отказе в выдаче разрешения, обязав администрацию еще раз рассмотреть заявление компании.

В ответ мэрия подала два иска в арбитражный суд Башкирии о признании решений ФАС незаконными. Рассмотрение обоих заявлений назначено на 20 марта. В рамках второго дела администрация просила наложить обеспечительные меры в виде приостановления исполнения предписания ФАС до вступления решения суда в законную силу, однако ей было отказано.

«Проект гостиничного комплекса сейчас находится на стадии доработок и улучшений, поэтому до получения разрешительной документации детали проекта не анонсируются», — ответили на запрос «Ъ-Уфа» в «Глобал девелопмент» .

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что администрация неправомерно предъявляет требования, не установленные законами и нормативными правовыми актами. По его мнению, в суде у мэрии мало шансов для подтверждения своей позиции.

«Претензии застройщика в основном были удовлетворены по причине того, что не все документы администрация оформляла в соответствии с действующим законодательством, не все документы были переданы в ФАС для подтверждения факта, что рядом с проектируемым зданием находятся на расстоянии менее 30 м жилые помещения; также есть и другие неточности в работе. Возможно, такие действия направлены как раз на то, чтобы показать видимость защиты прав населения. Считаю, что чиновники хотят переложить ответственность за строительство на суд и ФАС», — прокомментировал адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Влада Шипилова