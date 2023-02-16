Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На обработку дорог Краснодара от снега и гололеда вышли 40 комбинированных машин

В Краснодаре на ночное дежурство вышли 40 комбинированных машин. С их помощью обработают от гололеда дороги, сообщает пресс-служба администрации города.

Машины начнут уборку с дорог второй очереди, затем перейдут к основным магистралям и мостам. Также специалисты мусороуборочной компании продолжат обработку тротуаров, остановок и подземных пешеходов.

В Краснодаре из-за неблагоприятного прогноза погоды продолжает действовать режим повышенной готовности. Его ввели до 17 февраля включительно.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...