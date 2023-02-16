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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия оценила снижение импорта российской нефти в 90%

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз прекратил ввоз угля из России, а также на 90% снизил импорт российской нефти. Цифр по импорту газа из России госпожа Симсон не привела.

Кадри Симсон

Кадри Симсон

Фото: Olivier Matthys / AP

Кадри Симсон

Фото: Olivier Matthys / AP

«ЕС прекратил импорт угля из России, ликвидировал 90% импорта российской нефти, а поставки газа по трубопроводам значительно снизились. Наши хранилища относительно полны, однако работу по их заполнению к следующему отопительному сезону стоит начать уже сейчас»,— написала Кадри Симсон в Twitter.

С августа введен запрет на импорт угля из России в Евросоюз. С 5 декабря и 5 февраля действует ценовой потолок на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, введенный Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Также Евросоюз ввел эмбарго на ввоз этих ресурсов из РФ. На фоне сокращения поставок газа из России страны Евросоюза нарастили импорт СПГ из США.

Лусине Баласян

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