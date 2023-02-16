Столичные эсеры определились с кандидатом в мэры Москвы

Кандидатом в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) на осенних выборах, как ранее и предполагал «Ъ», будет лидер ее столичного отделения депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом было объявлено сегодня вечером, 16 февраля, на конференции регионального отделения СРЗП. Выдвижение господина Гусева поддержал председатель партии Сергей Миронов в своем письме к делегатам конференции. Сам депутат отметил важность московской кампании для партии, поскольку ее результат повлияет на перспективы будущего кандидата от СРЗП в президенты на выборах 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конференция также приняла решение «обсудить с москвичами» проект партийной программы на выборах мэра. Дмитрий Гусев рассказал, что ее главным пунктом станет помощь многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. Он сообщил, что на состоявшейся 14 февраля встрече с президентом Владимиром Путиным Сергей Миронов выдвинул идею о выплате зарплат многодетным матерям, а это значит, что «многодетная мать» должна быть включена в реестр профессий. Еще одно предложение лидера СРЗП касается введения бесплатного проезда для членов многодетных семей.

Что касается семей участников спецоперации, то тут эсеры предлагают ввести «московский стандарт», который будет включать в себя, помимо уже существующих выплат и льгот, освобождение от налогов на транспорт, имущество и НДФЛ на время проведения спецоперации, а также гарантированное получение высшего образования детьми мобилизованных в случае гибели их родителей.

Подробнее о подборе оппозиционными партиями потенциальных кандидатов в мэры Москвы — в материале «Оппозиционеры заполняют шорт-листы».

Ксения Веретенникова