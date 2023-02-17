«Лабинск-Сахар» исчерпал ресурс

Завод «Лабинск-Сахар» не смог оспорить решение о прекращении его права пользоваться водными ресурсами реки Лабы. Инициатором запрета выступило Минприроды Кубани, которое указало на нарушение договора водопользования, обязывающего предприятие ежегодно забирать из реки определенное количество воды. Предприятие перестало пользоваться водой с 2020 года из-за остановки работы в пандемию. Стоимость ресурса для завода составляла 288 млн руб. в год. Эксперты считают маловероятным возобновление выпуска сахара в Лабинске. По их мнению, площадка может быть перепрофилирована, но без права водопользования инвестиционная привлекательность объекта снижается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не усмотрел взаимосвязи между карантинными мерами и прекращением производственной деятельности завода

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Суд не усмотрел взаимосвязи между карантинными мерами и прекращением производственной деятельности завода

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал законным решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о принудительном прекращении права ООО «Лабинск-Сахар» использовать водный объект — реку Лабу, соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Как следует из материалов процесса, в 2015 году предприятие заключило с краевым Министерством природных ресурсов договор водопользования сроком на 10 лет. Заводу было предоставлено право ежегодно забирать из реки не более 830 тыс. куб. м воды для производства сахара. Забор воды является обязанностью предприятия, поскольку Водный кодекс РФ предусматривает аннулирование договора при отказе от использования водного объекта.

В 2020 и 2021 годах предприятие сообщило в Минприроды Кубани о нулевом потреблении воды из-за остановки производства, а в 2022 году министерство вышло в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о принудительном прекращении права водопользования ООО «Лабинск-Сахар».

Руководство завода возражало, указывая на остановку производства по причине обстоятельств непреодолимой силы — пандемии коронавируса, из-за которой в 2020 году в регионе были введены ограничительные меры по передвижению транспорта и граждан. Однако Арбитражный суд Краснодарского края не усмотрел взаимосвязи между карантинными мерами и прекращением деятельности по производству сахара, признав правоту Министерства природных ресурсов.

ООО «Лабинск-Сахар» обжаловало решение в апелляционной и кассационной инстанциях. «Применение к предприятию такой меры, которая парализует его деятельность, является несправедливым и несоразмерным», — говорится в жалобе представителя завода, направленной в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Эти доводы не возымели действия, отменить решение АСКК в апелляционной и кассационной инстанциях предприятию не удалось.

Как выяснил «Ъ-Юг», в договорах водопользования речь идет о крупных суммах, которые существенно влияют на деятельность предприятий сахарной отрасли. Согласно постановлению правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объектами федеральной собственности», один кубометр воды в бассейне реки Кубань (Лаба является притоком Кубани) стоит 480 руб. По данным участников рынка, объем переработки свеклы на заводе в Лабинске в 2019 году составил 296 тыс. т, при среднем расходе воды 2 кубометра на тонну сырья объем потребления достиг 600 тыс. куб. м (288 млн руб.).

Завод «Лабинск-Сахар» в течение трех лет перед остановкой производства работал с убытками, выручка ежегодно снижалась.

Участники рынка связывают эти проблемы с малой мощностью предприятия (3,6 тыс. т сырья в сутки) и дефицитом сырья в аграрной зоне вокруг завода.

В такой ситуации запуск производства, сопряженного с большими затратами на снабжение водой и газом, в новом сезоне может быть признан нецелесообразным, полагают эксперты. «Лабинский сахарный завод без прихода стратегического инвестора, желательно из свеклосахарной отрасли, не будет запущен никогда. Пока инвестор не виден даже в телескоп. По моему мнению, проекту требуется реиндустриализация — запуск какого-либо иного производства», — говорит аналитик ИКАР Евгений Иванов.

«Однако без договора водопользования инвестиционная привлекательность производственной площадки снижается», — поделился с «Ъ-Юг» своим мнением один из работников отрасли.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что в создавшейся ситуации руководство завода действовало надлежащим образом: принимая решение о приостановке деятельности, оно обратилось в Минприроды за согласием на нулевое потребление. Согласие было получено, тем не менее министерство обратилось в суд, который встал на его сторону. По мнению господина Терентьева, перспектива заключения нового договора выглядит сомнительной. «Принудить к заключению договора невозможно, если министерство его заключать не захочет, оно его не заключит. С учетом контекста складывается ощущение, что с этим могут возникнуть сложности», — говорит юрист.

Получить комментарий директора завода Николая Мысливцева не удалось — телефон его приемной не ответил. По указанному в информационных системах мобильному телефону собеседник «Ъ-Юг», не представляясь, подтвердил, что решение суда вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар