«Трактор» одержал крупную победу над «Сочи» в домашнем матче

Челябинский «Трактор» в важном для него матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду одержал победу над «Сочи» со счетом 5:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачев, Александр Шепелев, Петр Хохряков и Илья Карпухин.

Сейчас «Трактор» борется за выход в плей-офф, для которого ему нужно занять место в восьмерке лучших в турнирной таблице Восточной конференции. После 64 сыгранных матчей команда занимает десятое место, но отстает от восьмого всего на одно очко.

Впереди у челябинцев еще четыре матча регулярного чемпионата. Ближайший состоится 19 февраля в Санкт-Петербурге, соперником черно-белых будет лидер конференции «Запад» - петербургский СКА.