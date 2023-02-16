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Для оставшихся без тепла жителей села Небуга открыли пункт обогрева

Для жителей села Небуг, где произошла энергоавария, на базе местного дома культуры открыли пункт обогрева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

«В пункте можно выпить чай, разогреть в микроволновке еду, зарядить мобильный телефон. Заварку, кофе, печенье, конфеты предоставляет администрация Небугского поселения. В поселке Майском жителям временный приют предложил курортный комплекс "Коста Руса"»,— отметили в администрации Туапсинского района.

Сильный снегопад повалил деревья, которые оборвали провода между двумя опорами высоковольтной линии мощностью 110 кВт, находящейся в горах. Из-за этого в селах Небуг, Агой, поселок Сосновый и Майский произошли аварийные отключения электроснабжения. Для большинства потребителей подачу электроэнергии восстановили с помощью дизельгенераторов, которые запитывают трансформаторные подстанции.

Татьяна Ручкина

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