Генсек НАТО рассказал, как провел ночь начала спецоперации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в ночь на 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, он пошел спать, несмотря на то, что знал о готовящемся нападении. По словам генсека, проснувшись утром, он не удивился, когда ему сообщили о начале боевых действий, поскольку знал об этом заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло»,— признался господин Столтенберг в интервью AFP.

Как рассказал Йенс Столтенберг, около четырех часов утра ему позвонил начальник штаба НАТО и кратко сообщил о начале российской военной операции на Украине. «Неудивительно, потому что мы знали»,— сказал он.

«Возможно быть шокированным жестокостью войны. Но нет никакого способа удивиться, потому что это было действительно то, что было предсказано за несколько месяцев до вторжения»,— добавил он.

Генсек НАТО заявил о готовящемся нападении России на Украину еще 20 февраля. Йенс Столтенберг тогда призывал Россию пойти на диалог с НАТО и отвести войска от украинской границы. Он говорил, что альянс готов найти вместе с Россией решение по вопросу ее обеспокоенности.

Лидеры западных стран предупреждали о готовящемся нападении России на Украину с осени 2021 года. Власти США ожидали, что военные действия начнутся 16 февраля. 14 и 18 февраля в Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили об отсутствии признаков подготовки России к нападению.

Подробнее о том, что происходит на 358-й день после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина