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Борис Сарнаев анонсировал уход с поста председателя Государственного контрольного комитета

Борис Сарнаев уйдет с должности председателя Государственного контрольного комитета с 1 марта 2023 года. Об этом он сообщил «Ъ-Удмуртия». Свою отставку он анонсировал в телеграм-канале комитета.

Фото: Архив медиагруппы «Центр»

Фото: Архив медиагруппы «Центр»

«Я завершаю работу в качестве председателя Государственного контрольного комитета после 15 лет, чтобы пришел новый, более молодой руководитель. Официально в отставку я ухожу с 1 марта. Анонсирую я это сейчас, потому что сейчас вступили изменения в законодательство, по которым председатель контрольного комитета назначается по согласованию со Счетной палатой РФ. Согласование тоже занимает какое-то время. При этом в ГКК в любом случае должен быть руководитель, чтобы произошла передача дел»,— прокомментировал господин Сарнаев «Ъ-Удмуртия».


Напомним, Борис Сарнаев возглавляет Государственный контрольный комитет Удмуртии с 2008 года. На очередной пятилетний срок он в последний раз переизбирался в 2018 году. Он истекает в апреле 2023 года. В 2023 году Борису Сарнаеву исполняется 65 лет.

В 2021 году Верховный суд Удмуртии оставил в силе решение Ленинского районного суда Ижевска в части восстановления Бориса Сарнаева на посту председателя государственного контрольного комитета республики. Господин Сарнаев был освобожден от должности после внесения госсоветом изменений в закон о ГКК о понижении предельного возраста для руководителя комитета с 65 до 60 лет.

Подробнее об этом читайте в материале «Верховный суд вернул на работу».

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