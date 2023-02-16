«Изначально было понятно, что документы сырые»

Экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что не рассчитывал на успех Минских соглашений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, напротив, заверил, что надежда на реализацию проекта сохранялась буквально до последнего времени. В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что все участники процесса понимали — договоренности только заморозят конфликт, но не решат проблему в принципе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит в словах господина Суркова особой сенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владислав Сурков дал краткое интервью научному руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Оно удивительным образом дает повод вспомнить яркое событие 25 апреля 1993 года. А именно референдум о доверии первому президенту России Борису Ельцину и его правительству. Итоговый результат вошел в историю буквенным сочетанием «да, да, нет, да».

Не будем дальше углубляться в историю или пытаться расшифровать, есть ли сейчас в этом какой-либо скрытый подтекст. Между тем Владислав Юрьевич также кратко ответил на четыре вопроса, как и 30 лет назад, получилось указанное выше сочетание. Все пересказывать нет смысла, кто хочет, тот посмотрит самостоятельно.

Однако вопрос номер три вызвал достаточно бурную общественную реакцию. Звучит он так: работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Сурков ответил нет.

Мы спросили Дмитрия Пескова, что он обо всем этом думает. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль, напротив, рассчитывал на положительный результат вплоть до последнего времени, а потом уж, конечно, появился пессимизм.

Представитель Кремля Дмитрий Песков: Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование. Усилия были потрачены изрядные. Во скольких переговорах участвовал лично президент Владимир Путин, тот же Владислав Сурков, Дмитрий Козак и так далее.

Минские соглашения сейчас активно обсуждаются. Позиция Москвы — нас эти восемь лет водили за нос, поэтому все наши действия сейчас оправданны. Украина собиралась напасть. При этом Кремль ссылается на слова, в частности, Ангелы Меркель, что все участники действа понимали — Минские соглашения лишь заморозят конфликт, но не смогут решить проблему в принципе. Но у Киева была возможность взять паузу и собраться с силами. А мы тем не менее до конца верили, являя собой образец честности, высокой политической нравственности и даже святой наивности.

И вот теперь получается, что и с российской стороны оптимизма также не было. Честно говоря, здесь нет особой сенсации. В той ситуации ставилась задача срочно прекратить боевые действия, что и было сделано. Изначально было понятно, что документы сырые. В итоге каждый понимал Минские соглашения по-своему. И ныне, после смерти минского процесса, каждый из участников пытается извлечь из него определенную выгоду. В этом можно, кстати, при желании увидеть надежду на его возрождение в каком-то новом качестве. Так что же имел в виду Владислав Сурков? Да ничего, похоже, он просто сказал правду — он так думал. И что здесь особенного?

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