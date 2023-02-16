Парламент Словакии объявил Россию страной, поддерживающей терроризм

Национальный совет Словакии в очередной раз осудил действия России на Украине. Депутаты приняли резолюцию, согласно которой российский политический режим признается террористическим, а Россия — государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщается на сайте парламента Словакии.

В ходе заседания депутаты также подчеркнули, что не признают присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Парламент, следует из сообщения, поддержал создание специального трибунала по «преступлениям» России на Украине.

Депутаты считают, что Россия ведет «гибридную войну» на территории Словакии. В связи с этим парламент призвал правоохранительные органы принимать меры «для сохранения безопасности и демократии в Словакии».

После начала спецоперации на Украине ряд стран признали Россию «террористическим государством». Эстония и Латвия объявили РФ страной—спонсором терроризма, также об этом заявил Европарламент. Литва и Польша признали Россию террористическим режимом, аналогичную резолюцию приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Вместе с тем с октября 2022 года обсуждается идея создания международного трибунала для судебного разбирательства по факту «российской агрессии на Украине». В Кремле создание трибунала считают нелегитимным.

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