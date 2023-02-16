«Взрослые учат детей агрессии и жестокости»

В Свердловской области стали чаще жаловаться на буллинг среди детей. В прошлом году региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков получил 78 обращений о травле в школах — на 40% больше, чем в 2020 году. Эксперты уверяют, что на самом деле фактов буллинга в разы больше, поскольку дети зачастую не обращаются к взрослым за помощью в подобных ситуациях. По мнению специалиста, чтобы предотвратить травлю и ее травмирующее воздействие, нужно разговаривать с детьми и учить их выражать отрицательные эмоции без применения силы.



В 2022 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова поступило 78 обращений о буллинге в школах. Это почти на 40% превышает показатель 2020 года, когда аналогичных сообщений было 56, рассказал детский омбудсмен на пресс-конференции. «Я бы не стал говорить, что проблема травли — это школьная проблема. Источники ее могут находиться во дворе, семье. Кроме того, нарастает тенденция по увеличению случаев травли в дошкольных образовательных организациях»,— объяснил господин Мороков. При этом он отметил, что реальные объемы травли нельзя подсчитать, так как проблема остается латентной, и дети зачастую не обращаются к родителям или учителям за помощью в подобных ситуациях.

По мнению экспертов, причина детской агрессии нередко может быть в самом преподавателе или родителе. «Эта проблема возникла от недостатка уважения, сострадания, любви и милосердия. Искать причину подростковой агрессии надо во взрослых»,— считает заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. По словам председателя Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой, многие взрослые сталкивались с буллингом в своем детстве. «Дети, глядя на нас, учатся всему. Наше детство тоже проходило в агрессивной среде, но мы не знали, что это называется травлей и буллингом. Многие взрослые до сих пор несут в себе травму, вспоминая, что происходило с ними в школе. Взрослые учат детей агрессии и жестокости»,— заверила госпожа Золотницкая.

Чтобы побороть буллинг в школах специалисты предлагают проводить профилактические мероприятия с детьми и рассказывать им про ответственность за травлю сверстников. «Многие подростки считают, что раз им нет 18 лет, им ничего не грозит за буллинг. На самом деле это не так. Если человек не достиг к моменту травли возраста уголовной ответственности, его могут отправить в центры временного содержания несовершеннолетних и поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Ситуация в Нижнем Тагиле пример этому»,— сказала заместитель начальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Наталья Гранина. 26 января стало известно об избиении ученицы школы №33 в Нижнем Тагиле. В местных СМИ появилось видео, где одна школьница ударила другую ногой в лицо за то, что та отказалась поцеловать ее кроссовок. Нападавшую поставили на учет в ПДН.

Начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач добавила, что для снижения уровня агрессии нужно выстраивать с детьми доверительные отношения. «На травлю можно наткнуться в семье, классе, коллективе, интернете. Даже взрослые не всегда могут с ней справиться. А ребенок молчит. Родитель думает о том, что ребенка нужно накормить, одеть, но ведь с ним нужно еще и разговаривать, причем с раннего возраста, чтобы он умел высказываться»,— сказала госпожа Ткач. По ее словам, агрессия может быть использована для отстаивания своих границ, но нужно учить ребенка тому, как отстаивать их экологично. «Если не говорить с ребенком с детства, злость и агрессия у него может копиться, а потом в один момент выплеснуться»,— предположила Анна Ткач. В случаях, когда родитель не может помочь ребенку, эксперт предлагает обращаться к специалисту.

Игорь Мороков отметил, что региональное министерство образования развивает школьные службы примирения, но пока добиться качественного перелома не удалось.

Катерина Якушева