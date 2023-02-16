Профессиональный путь Александра Кочнева можно без сомнений назвать экстраординарным. Он пришел в сферу ИТ совсем юным и к 20 годам уже является автором собственных уникальных разработок, в том числе нейросети, которые успешно реализуются на рынке. Несмотря на свой возраст, Александр быстро стал востребованным специалистом благодаря упорному труду и своему таланту. Он принимал участие в работе над проектом мэра Москвы «Наш город», сотрудничал с зарубежными компаниями и даже зарегистрировал собственное программное обеспечение в США. Эксперт рассказал о том, как началась его история в сфере информационных технологий и как он смог достичь таких высот к 20 годам жизни.



Александр, расскажите, как давно вы занимаетесь разработками?

Программированием я занимаюсь примерно с 10 лет - уже тогда я понимал, что мне нравится эта сфера и я хочу попробовать себя в ней. С 13 лет я начал брать заказы по бэкенд и фронтенд разработке. Я работал с визуальной составляющей веб-сайтов. Это были первые коммерческие предложения. Более крупные задачи я получил в 14 лет - тогда я начал работать в компании “Простые Решения”. Фирма предоставляла услуги по платежам и выводу средств.

В 20 лет вы уже являетесь опытным и востребованным специалистом. Какой путь нужно было пройти, чтобы прийти к такому результату?

С самого детства я нахожусь рука об руку с компьютером, с 5 лет пользуюсь техникой, изучаю ее. Иногда, когда я был совсем маленьким, могло случиться так, что какие-то мои действия могли выводить устройство из строя. Но меня это не пугало и не останавливало, я продолжал исследовать и учился методом проб и ошибок. Вероятно, поэтому я не испытываю дискомфорта или стресса, если сейчас возникают проблемы, случаются ошибки или неудачи. Ведь главное - сфокусироваться, проанализировать свои действия и найти решение, а не паниковать.

Я стал изучать программирование, потому что было интересно попробовать “сказать компьютеру, что нужно делать”. Путь был действительно сложный. Когда я был чуть постарше, я приходил из школы и садился за работу - я понимал, что мне нужна практика. На учебу оставалось мало сил и времени, ведь я старался уделять их программированию перед занятиям, за пару часов до начала уроков я также работал. Особенно трудно было в выпускном классе, когда нужно было параллельно готовиться к экзаменам. Однако мои настойчивость, целеустремленность и тяга к новым знаниям и умениям помогли мне заниматься тем, что мне нравится, не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться, масштабироваться.

Какой проект стал поворотным, решающим в вашей карьере?

Я думаю, что проект “Наш город” для портала мэра Москвы по выстраиванию диалога между горожанами и органами исполнительной власти. Я разрабатывал новую версию этого проекта на базе предыдущей. Мне удалось улучшить определенный функционал, пользовательский опыт, сделать портал более производительным, удобным и понятным, внедрить новые технологии. Проект был отмечен многими наградами, в том числе международными.

Не могу сказать, что эта работа была решающей, но она сильно повлияла на мое видение разработок по нескольким причинам.

Во-первых, мне удалось поработать в большой команде, в которой было более 100 человек. Во-вторых, я увидел, как проходят внутренние процессы, как работают государственные службы изнутри, и это дало мне большой толчок в понимании того, как всё устроено с точки зрения не только ИТ, но и определенных процессов, общей организации. Получив такой ценный опыт и знания, я стал смотреть на любой проект с технической стороны - изучаю, в чем суть проекта, как он организован, как приносит прибыль и так далее. Также работа с порталом мэра научила меня правильно распределять нагрузку. Сперва я стараюсь понять, условно, суть бизнеса, для которого делаю проект, главную идею, задачи и только после этого приступаю к работе, глубоко погрузившись в запросы клиента.

Какими результатами в своей карьере вы особенно гордитесь?

Горжусь тем, что в начале моей карьеры я работал в компаниях “Простые решения” и FuelPartners. Я действительно рад тому опыту, который я получил за время сотрудничества с ними. У нас были большие интересные взаимодействия с сервисами Яндекса, где наша команда смогла достичь большого оборота и увеличить количество транзакций. Также мы работали с агрегаторами такси, для них мы создали уникальные решения и успешно реализовали их.

Безусловно, горжусь своим участием в работе с проектом «Наш город», работой с «Энергосбыт+» и личными разработками. Стоит сказать, что отдельного внимания заслуживает мое официально зарегистрированное в США ПО - OneFile. Это инновационный сервис, который позволяет решить проблему переноса данных между устройствами. С его помощью можно быстро и просто переносить файлы с различных устройств. К примеру, у вас есть телефон и вы хотите с него отправить файл на компьютер. Для этого, скорее всего, вы будете использовать мессенджер или электронную почту. Но это займет намного больше времени, чем при использовании моего универсального решения.

Еще одним поводом для гордости стало то, что OneFile прошел отбор в ИТ-парк Республики Татарстан. Его проводили в два этапа лучшие специалисты в области ИТ из СНГ.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей работе с Энергосбыт+? Чем вы занимались?

Я занимался разработкой личного кабинета, выполнял бэкенд задачи, которые связаны с расчетом данных, обработкой информации, выводами отчетов. В целом, занимался разработкой личного кабинета. Также я принимал участие в разработке новых сервисов, которые есть у компании Энергосбыт+, в частности, разработкой новых личных кабинетов, добавлением нового функционала, который впоследствии упростил работу пользователей. Я занимался поддержкой всего приложения, искал проблемы и устранял их.

Я считаю, что в Энергосбыте все очень хорошо сделано с точки зрения ИТ. Там хорошая культура кода, работают отличные люди, и компания очень дорожит своими потребителями, может общаться напрямую с ними через эти сервисы. То есть, например, через приложение или веб-сайт. Получается, что с помощью ИТ компания может взаимодействовать со своими пользователями и решать их задачи быстрее и проще, просто потому что это можно сделать онлайн.

Из этого я сделал вывод, что связь Энергосбыта, ИТ и потребителей достаточно тесная. Технологии не только улучшили внутренние процессы и работу сервисов, но и упростили жизнь людям, пользующимся их услугами.

Многие молодые и талантливые специалисты боятся делать первые шаги на этом нелегком пути. Что вы можете посоветовать им?

Я думаю, всегда нужно с чего-то начать. Конечно, путь не будет простым, ведь научиться чему-то в ИТ легко и быстро невозможно. Нужны усидчивость, упорство, искреннее стремление и желание глубоко изучать различные программы, технологии. Стоит понимать, что многое в этой сфере устроено необычным образом, к тому же, все постоянно меняется, стремительно обновляется и нужно всегда быть готовым оперативно адаптироваться к новым условиям.

Не ждите, что изучив одну программу, вы сможете сразу перейти к работе. Как правило, все самые интересные места и подводные камни находятся на глубине - и вам придется копать, изучать, сталкиваться с ошибками и просчетами. Но не стоит этого бояться. Мой главный совет - медленно, но верно изучать программирование, не торопиться. Глубокие детали, узкоспециализированные задачи были, есть и будут всегда. Поэтому, в любом случае, нужно двигаться дальше. Имея хорошую подготовку, вы сможете набраться опыта и добиться успеха.