Расходы бюджета Адыгеи в 2023 году увеличились до 41,6 млрд рублей

В 2023 году расходы бюджета Адыгеи составят 41,6 млрд руб. Доходы республики выросли на 38,8 млн руб., до 37,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменения в бюджет были приняты на 20-м заседании госсовета — Хасэ Адыгеи. Сообщается, что размер дефицита соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ и условиям федеральных соглашений.

В декабре планировалось, что общий объем доходов в бюджет Адыгеи на 2023 год составит 37,3 млрд руб., общий объем расходов — около 38,8 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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