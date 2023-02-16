Назначен прокурор ЗАТО Заречный

Прокурором ЗАТО Заречный Пензенской области назначен Игорь Полубояров. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Соответствующий приказ генерального прокурора датирован 15 февраля.

Игорь Полубояров является уроженцем Пензы, в органах прокуратуры служит с октября 2001 года. Занимал должности старшего следователя Пензенской транспортной прокуратуры, Приволжской транспортной прокуратуры, старшего следователя Самарского межрайонного следственного отдела на транспорте, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области, зампрокурора Вадинского района. С января 2017 по февраль этого года занимал должность старшего помощника прокурора Пензенской области по рассмотрению обращений и приему граждан.

Марина Ковалева