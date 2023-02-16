Благоустройство сквера на улице Дьяконова с площадкой для собак оценили в 55 млн рублей

Администрация Автозаводского района объявила конкурс по выбору подрядчика для благоустройства сквера на пересечении улиц Дьяконова (у дома №20) и Дружаева (№7а). Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 55 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит оборудовать площадку для тренировки собак, установить скамейки, высадить деревья, уложить дорожки и оборудовать уличное освещение.

Заявки на конкурс принимают до 6 марта, итоги подведут 10 марта. Благоустроить сквер нужно будет до середины июля.

Анастасия Еремина