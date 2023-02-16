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Новым коммерческим директором Tele2 на Юге назначен Евгений Солонченко

Должность коммерческого директора макрорегиона «Юг» российского оператора мобильной свзиTele2 занял Евгений Солонченко, ранее возглавлявший департамент по развитию корпоративного бизнеса, сообщает пресс-служба регионального подразделения компании.

Фото: пресс-служба Tele2 макрорегион «Юг»

Фото: пресс-служба Tele2 макрорегион «Юг»

На своем посту новый руководитель будет заниматься планированием и управлением деятельности макрорегиона на массовом и корпоративном рынках. Коммерческий директор будет руководить работой в ростовском, краснодарском и волгоградском филиалах Tele2.

Евгений Солонченко получил диплом по специальности «Прикладная информатика в управлении» на экономическом факультете Южного университета (ИУБиП). Работу в Tele2 он начал в 2014 году, вступив на должность руководителя направления по работе с агентами и партнерами в московском филиале. С 2017 года руководил департаментом по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Юг».

Анастасия Назарова

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