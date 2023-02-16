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Новостройки в Темрюке перепроверят на соблюдение градостроительных норм

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после инспекции новостроек в Темрюке поручил перепроверить их на соответствие нормам земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка
Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В четверг Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка, среди которых — жилые комплексы «Морской», «Сады у моря» и «Панорама», отмечается в релизе.

Губернатор заявил, что ряд объектов не соответствует требованиям комплексной застройки и что ни один дом не будет сдан, пока их не обеспечат необходимой инфраструктурой. Проконтролирует это межведомственная комиссия, в нее войдут представители профильных министерств и департаментов, а также экологи. Возглавит комиссию вице-губернатор края Сергей Власов.

Он уже заявил, что со следующей недели специалисты начнут проверять строящиеся объекты, а кроме того, ситуацию с землями лесного фонда, резервы и лимиты мощностей коммунальной инфраструктуры.

Со ссылкой на главного архитектора края Илью Позднякова сообщается, что будут проверены все выданные с 2016 года на территории района разрешения на строительство, всего — более 4,9 тыс.

Ранее сообщалось, что по итогам инспекции губернатор поручил местным властям добиться исполнения решения суда о сносе недостроенного ЖК «Панорама» на ул. Розы Люксембург, 69 и рассмотреть возможность создания на его месте парка.

Михаил Волкодав

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