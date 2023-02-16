Новостройки в Темрюке перепроверят на соблюдение градостроительных норм

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после инспекции новостроек в Темрюке поручил перепроверить их на соответствие нормам земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В четверг Вениамин Кондратьев проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка, среди которых — жилые комплексы «Морской», «Сады у моря» и «Панорама», отмечается в релизе.

Губернатор заявил, что ряд объектов не соответствует требованиям комплексной застройки и что ни один дом не будет сдан, пока их не обеспечат необходимой инфраструктурой. Проконтролирует это межведомственная комиссия, в нее войдут представители профильных министерств и департаментов, а также экологи. Возглавит комиссию вице-губернатор края Сергей Власов.

Он уже заявил, что со следующей недели специалисты начнут проверять строящиеся объекты, а кроме того, ситуацию с землями лесного фонда, резервы и лимиты мощностей коммунальной инфраструктуры.

Со ссылкой на главного архитектора края Илью Позднякова сообщается, что будут проверены все выданные с 2016 года на территории района разрешения на строительство, всего — более 4,9 тыс.

Ранее сообщалось, что по итогам инспекции губернатор поручил местным властям добиться исполнения решения суда о сносе недостроенного ЖК «Панорама» на ул. Розы Люксембург, 69 и рассмотреть возможность создания на его месте парка.

Михаил Волкодав

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