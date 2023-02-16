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Коммерсантъ FM
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Колокольцев уволил замначальника управления миграции МВД Москвы за отказ дать убежище пророссийскому писателю

Глава российского МВД Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев этого управления Татьяну Дмитриеву. Их уволили «за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан»: они отказали в предоставлении убежища гражданину Латвии Сергею Васильеву. В Латвии и Финляндии ему грозит тюремный срок за сбор гуманитарной помощи Донбассу.

«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сергей Васильев — блогер, писатель и публицист, которого приговорили к тюремному сроку в Латвии и Финляндии за сбор гуманитарной помощи Донбассу в 2014–2015 годах. Он также активно поддерживает боевые действия России на Украине.

Как рассказал сам господин Васильев агентству Sputnik, в обеих странах ему предъявили обвинение по статье о спонсировании терроризма. В Латвии Сергею Васильеву грозит до 12 лет тюрьмы, в Финляндии он осужден на 3 года 6 месяцев тюрьмы.

Как сообщила Ирина Волк, в ближайшее время вопрос предоставления Сергею Васильеву временного убежища в России будет «решен положительно».

Анастасия Ларина

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