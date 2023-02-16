Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде будет идти два дня на трех площадках

В Волгоградской области начали подготовку ко второму молодежному фестивалю #ТриЧетыре. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первый фестиваль прошел в июне и, по официальным данным, собрал 240 тыс. участников. В этом гожу также планируется сочетание познавательной, конкурсной, профориентационной, спортивной программ с увеличением масштабов мероприятия.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней - 23 и 24 июня – на трех площадках - стадионе «Волгоград Арена», ЦПКиО и центральной набережной.

Оргкомитет фестиваля возглавляют первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев и глава Волгограда Владимир Марченко. В течение ближайших месяцев будет утверждена полная программа фестиваля. Первое заседание оргкомитета состоится в марте.

Марина Ковалева