Воронежский губернатор подтвердил переход оборонного концерна «Созвездие» под управление «Динамикой»

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», оборонный концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» «Ростеха») с головным предприятием в Воронеже будет управляться группой компаний «Динамика». Это подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. «У этого объединения накоплен огромный опыт в промышленном секторе и есть четкий контроль со стороны государства. Об этих изменениях я был информирован с самого их начала, сейчас об этом можно говорить публично»,— написал глава региона, подчеркнув, что региональные власти «высоко ценят» работу «Созвездия», в том числе и по поддержке СВО.

Как ранее писал «Ъ-Черноземье», подконтрольное группе «Динамика АО «Техноимпульс», выпускающее изделия связи, должно стать для «Созвездия» управляющей компанией. Субхолдинг “Техноимпульс” будет управляющей компанией для концерна. Он является российским центром компетенций в сфере микроэлектроники с собственной электронной компонентной базой, выпускающим изделия в области связи и телекоммуникации, а также для гражданской и специальной авиации. Это укладывается в стратегию развития “Динамики”»,— рассказывали собеседники «Ъ-Черноземье», подчеркивая, что концерн не будет для «Динамики» непрофильным активом.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Созвездию” придают “Динамики”».

Владимир Зоркий