На модернизацию коммунальной инфраструктуры Калмыкии направят 520,4 млн рублей

В 2023-2024 году Калмыкия получит федеральное финансирование в размере 520,4 млн руб. на реконструкцию коммунальных сетей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

В рамках проекта по обновлению инфраструктуры ЖКХ планируется реконструкция разводящих водопроводных сетей и водовода № 1 в Элисте. Также будут отремонтированы канализационные коллекторы в шестом и седьмом микрорайонах региональной столицы. В последнем также будет проведена реконструкция транзитных тепловых сетей.

«Вопрос реконструкции коммунальных объектов для нашей республики — один из самых актуальных. Уровень износа объектов водоснабжения Калмыкии составляет 70%, водоотведения — 80%, теплоснабжения — 66 %», — написал Бату Хасиков.

Анастасия Назарова