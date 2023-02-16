Многоквартирные дома предложено включить в программу догазификации

Комитет законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК предложил включить многоквартирые дома (МКД) в программу догазификации. Депутаты подготовили соответствующее обращение к вице-премьеру Александру Новаку.

Программа догазификации распространяется на частные дома: структуры «Газпрома» бесплатно подводят инженерные сети к границам земельного участка, внутридомовое оборудование собственники приобретают за свой счет.

Председатель комитета Владимир Беспалов сообщил, что в Нижегородской области насчитывается 1,5 тыс. многоквартирных домов, к которым не подведен газ. По его словам, в нормативных актах программы догазификации нет фонда МКД, поэтому депутаты просят разработать такой документ на федеральном уровне и отнести негазифицированные многоквартирные дома к объектам, подлежащим бесплатной догазификации.

Ожидается, что законодательное собрание Нижегородской области одобрит обращение на очередном заседании 22 февраля.

В 2022 году газ подведен к границам 11,8 тыс. домов в Нижегородской области. Договоры на техническое присоединение к сетям заключили 19 тыс. собственников.

Владимир Зубарев