Тихая улица в Оренбурге расширится до четырех полос

Строительство объектов инфраструктуры на территории Особой экономической зоны «Оренбуржье» стартует в текущем году. В числе прочего планируется расширение ул. Тихая до четырех полос. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«Управление капитального строительства Оренбургской области будет курировать вопрос стройки и прокладки дорожных сетей, зданий и других объектов инфраструктуры, которые предусмотрены проектом»,– говорится в сообщении.

В настоящее время план проектировки территории прошел общественные слушания. Ведется подготовка к строительным работам.

ОЭЗ «Оренбуржье» разместится на площадках в Оренбурге (380 га) и Орске (180 га). В проект будет инвестировано 3,7 млрд руб. Ранее стало известно о том, что власти потратят 5 млн рублей на проект «Атриума» в Оренбурге.

Георгий Портнов