Бывшего учителя биологии в Петербурге приговорили к 17 годам колонии за педофилию

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор школьному учителю биологии, обвиняемому в педофилии. Процесс проходил в закрытом режиме, мужчина вину не признал, сообщили 16 февраля в объединенной пресс-службе судов города.

Прокурор в ходе заседания отказался от обвинения в развратных действиях, также было прекращено преследование за подделку документов в связи с истечением срока давности. Педагога признали виновным в 19 эпизодах по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Его приговорили к 17,5 годам исправительной колонии строгого режима, а также запретили в течение 17 лет работать с детьми.

В середине января «Ъ-СПб» рассказывал, что суд в Петербурге арестовал школьного учителя, на рабочем компьютере которого нашли детское порно.

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